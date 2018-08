Wurmannsquick

Grausame Entdeckung im eigenen Garten: Eine 46 Jahre alte Frau aus Wurmannsquick in Bayern hat ihre Katze aufgehängt an einem Baum gefunden. Das tote Tier hing an einem Strick, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zusammen mit Freundinnen befreite sie ihre Katze und begrub sie am Samstag.

Weil die Frau den Verlust ihres Haustieres verarbeiten musste, ging sie erst am Dienstag zur Polizei und erstattete Anzeige. Die Ermittler hätten derzeit keinerlei Hinweise auf den Täter, sagte ein Sprecher.

Von RND/dpa