Katy Perry überrumpelt 19-Jährigen mit erstem Kuss

Bei „American Idol“

Eine unschöne Überraschung hat ein Teilnehmer der Castingshow „American Idol“ erlebt. Katy Perry drückte ihm einen Schmatzer auf die Lippen. Seinen ersten Kuss hatte sich der 19-Jährige eigentlich ganz anders vorgestellt.

Los Angeles. US-Sängerin Katy Perry („I Kissed A Girl“) hat in einer Fernsehsendung einem 19-Jährigen einen Kuss verpasst - angeblich gegen den Willen des jungen Mannes. Benjamin Glaze war als Kandidat in der Casting-Show „American Idol“ aufgetreten, wie in einem Video auf YouTube zu sehen ist. Auf die Frage, ob er schon mal ein Mädchen geküsst habe und ob es ihm gefallen habe, antwortete der mittlerweile 20-Jährige: „Nein, ich war noch nie in einer Beziehung.“

Perry (33), die in der Jury der Sendung sitzt, gab sich ungläubig. Sie bat Glaze schließlich zu sich und küsste ihn auf den Mund. Der junge Mann fiel vor vermeintlicher Überraschung auf den Hosenboden. Im Nachhinein sagte Glaze der „New York Times“, dass ihm die Situation unangenehm gewesen sei. „Ich wollte mir das für meine erste Beziehung aufsparen. Es sollte etwas Besonderes sein“, sagte er. Er sei Perry aber trotz allem dankbar. In die nächste Runde der Casting-Show kam der Sänger jedoch nicht.

Bei Instagram betonte der junge Mann mehrfach, er beschwere sich nicht über den Kuss: „Ich bin sehr dankbar, Teil von American Idol zu sein. Hauptsächlich geht es in der Show darum, neue Musiker zu finden“, schrieb er dort. Er denke nicht, dass er sich von der Sängerin sexuell belästigt fühle. Er habe sich lediglich unwohl gefühlt, weil er noch nie geküsst worden sei und den Kuss nicht erwartet habe.

