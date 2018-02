Kate erntet Kritik für Kleiderwahl

Peter Czernin, Martin McDonagh, Sam Rockwell, Frances McDormand (beste Hauptdarstellerin) and Graham Broadbent (von links) zeigen ihre Auszeichnungen für den Film „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“.

Der große Gewinner des Abends war übrigens „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“. Der neunmal nominierte Film erhielt in der Londoner Royal Albert Hall fünf Trophäen. Das auch bei den Oscars als Favorit gehandelte Drama wurde als bester Film, bester britischer Film und für das beste Originaldrehbuch ausgezeichnet. Frances McDormand bekam außerdem den Bafta als beste Hauptdarstellerin, Sam Rockwell den Preis als bester Nebendarsteller.

Die US-Schauspielerin Angelina Jolie war auch in London dabei- Quelle: AP

Als bester Hauptdarsteller wurde wie erwartet Gary Oldman („Die dunkelste Stunde“) prämiert. Der 59-jährige Brite hatte die 6500 wählenden Mitglieder der British Academy of Film and Television Arts in seiner Rolle als britischer Premierminister Winston Churchill überzeugt. Bei seiner Dankesrede war Oldman sichtbar gerührt und rang um Fassung. Der US-Fantasy-Film „The Shape Of Water“, der mit zwölf und damit den meisten Nominierungen ins Rennen gegangen war, bekam nur drei Auszeichnungen – für die beste Regie (Guillermo del Toro), das Produktionsdesign und die Filmmusik (Alexandre Desplat).

Bester Hauptdarsteller: Gary Goldman