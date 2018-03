Karl Marx wird Ampelmännchen in Trier

Rot darf nicht die Farbe des Stillstands sein: Eine Karl-Marx-Figur leuchtet seit dem 19. März an einer Fußgängerampel in Trier. © dpa

Rot-Grün mal anders

Der rote Karl Marx kann auch grün. Als neues Ampelmännchen regelt er nun den Fußgänger-Verkehr in seiner Heimatstadt Trier. Erstmal an nur einer Ampel, aber zu seinem 200. Jahr könnten es noch mehr werden.

Trier. Karl Marx leuchtet in seiner Heimatstadt jetzt nicht nur rot, sondern auch grün: In Trier ging am Montag die bundesweit erste Karl Marx-Ampel an den Start, die den gebürtigen Trierer Philosophen als Ampelmännchen zeigt. „Wir zeigen Flagge für Karl Marx“, sagte Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) am Montag beim Anschalten der Fußgängerampel. „Für die Touristen, aber auch für die Trierer.“ Anlass ist der 200. Geburtstag des in Trier geborenen weltberühmten Denkers, der am 5. Mai gefeiert wird.

Der Ampel-Marx trägt Rauschbart und Gehrock: In Rot steht er, in Grün geht er – und trägt beim Schreiten ein Buch unter dem Arm. „Den Grünen finde ich besonders gut“, sagte Leibe. Fußgänger, die als erste mit Marx über die Straße gingen, fanden, dass der Grüne besser als Marx zu erkennen sei. Die Marx-Ampel steht nur wenige Meter vom künftigen Standort der großen Karl-Marx-Statue entfernt, die Anfang Mai auf einem Sockel aufgestellt werden soll.

Und es bleibt nicht bei der einen Marx-Ampel: Eine zweite solle in wenigen Wochen unweit des Marxschen Geburtshauses angeknipst werden. Es könnten noch welche dazukommen: „Wir werden noch mehr Ampeln machen“, sagte Leibe. Die Kosten für die Schablonen, die angebracht werden, beliefen sich auf insgesamt 450 Euro.