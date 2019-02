Paris

Der Dandy von Paris, der Modezar, Karl der Große, der Modeschöpfer Karl Lagerfeld ist an diesem Dienstag gestorben – und die Modewelt ist in Trauer und verabschiedet sich von einem ihrer Großen. Manche mit einem Foto, manche mit einem seiner vielen berühmten Zitate und manche mit einem Witz.

Modeschöpfer Harald Glööckler (53) würdigte Lagerfeld als „einen der einflussreichsten Designer des 20. Jahrhunderts“. „Er setzte über Jahrzehnte Trends und Maßstäbe in Sachen Design und Ästhetik. Mit ihm stirbt einmal mehr ein Stück Haute Couture“, sagte Glööckler der Deutschen Presse-Agentur dpa. „In einer Zeit, in der es immer weniger markante exzentrische Persönlichkeiten mit Ecken und Kanten gibt, wird er fehlen“, so der Designer.

Zur Galerie Star-Designer und Mode-Ikone Karl Lagerfeld ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Wir zeigen sein Leben als Modeschöpfer von den Anfängen bis heute.

Diane Kruger zu Karl Lagerfelds Tod: „Mein Herz ist gebrochen“

Die deutsche Schauspielerin Diane Kruger danke dem Designer für seine Freundlichkeit ihr gegenüber, für sein Lachen und seine Fantasie. Sie wollte Karl Lagerfeld eigentlich in dieser Woche ihre Tochter in Paris vorstellen. „Mein Herz ist gebrochen“, schreibt Kruger auf Englisch bei Instagram.

Das israelische Model Bar Refaeli, das im Mai den Eurovision Song Contest 2019 in Tel Aviv moderieren wird, verabschiedete sich mit einem Foto bei Instagram von der Modeikone – mit den schlichten Worten: Ruhe in Frieden.

Schauspielerin Veronika Ferres schreibt: „Ein herausragender Künstler ist uns genommen worden, der die Mode geprägt und unzählige Leben berührt hat.“ In den Herzen lebe er weiter, und durch seine Kunst sei Designer Karl Lagerfeld unsterblich, postete die Schauspielerin bei Instagram mit einem gemeinsamen Foto vom roten Teppich.

Natascha Ochsenknecht hofft, dass Karl Lagerfeld den Himmel bunt macht.

Die Modebloggerin Marie von den Benken verabschiedete sich mit einem kleinen Witz von Karl Lagerfeld.

Der Chef des französischen Luxuskonzerns LVMH, Bernard Arnault würdigte Karl Lagerfeld als „großen Inspirator“ für Mode und Kultur . „Er hat dazu beigetragen, Paris zur weltweiten Modehauptstadt zu machen (...)“, erklärte Arnault laut französischer Nachrichtenagentur AFP. Arnault bezeichnete den gebürtigen Hamburger Lagerfeld als ein „kreatives Genie“ und lobte dessen Arbeit für das italienische Modehaus Fendi. Die Marke Fendi gehört zu Arnaults Konzern.

Von RND/goe/dpa