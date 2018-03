Kardinal Karl Lehmann ist im Alter von 81 Jahren in Mainz gestorben.

Bistum Mainz

Kardinal Lehmann ist tot

Der frühere Mainzer Bischof, Kardinal Karl Lehmann, ist tot. Der 81-Jährige starb nach Angaben des Bistums am Sonntagmorgen in seinem Haus in Mainz. Er hatte im Herbst vergangenen Jahres einen Schlaganfall erlitten.