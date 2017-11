„Kannibale von Rotenburg“ will früher freikommen

Antrag auf Haftentlassung

Sein Fall sorgte für großes Aufsehen. Armin Meiwes tötete einen Mann und aß Teile von ihm. Dafür wurde der „Kannibale von Rotenburg“ 2006 zu lebenslanger Haft verurteilt. Nun hat der 55-Jährige einen Antrag auf Haftentlassung gestellt.

Frankfurt/Rotenburg. Der als „Kannibale von Rotenburg“ bekannt gewordene Armin Meiwes will früher aus dem Gefängnis. Der in Kassel einsitzende Verurteilte habeJürgen Brandes, einen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung gestellt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Montag. Meiwes verbüßt seit 2006 eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes.

Meiwes hatte 2001 über das Internet einen jungen Mann „zum Schlachten“ gesucht und ihn in einem 43 Jahre alten Berliner Ingenieur gefunden. Der Mann war nach Rotenburg in Osthessen gereist und hatte sich von Meiwes töten lassen. Danach hatte der heute 55-Jährige die Leiche zerlegt und Teile des Körpers, darunter der Penis, gegessen. Auf die Schliche kam ihm die Polizei über das Internet.