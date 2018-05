Hannover

Am Donnerstagabend will das Team von „Germany’s Next Topmodel“ noch einmal alles geben – schließlich wird bei dem Finale der 13. Staffel ein Millionenpublikum live zuschauen, wenn Modelmama Heidi Klum das letzte Foto an eine der vier GNTM-Finalistinnen vergibt.

Zur Galerie Wer bekommt das letzte Foto und damit die Aussicht auf eine erfolgreiche Modelkarriere? Vier junge Frauen kämpfen um den Titel „Germany’s Next Topmodel“ 2018.

Dass der Job eines Models kein Zuckerschlecken ist, wird bei den Proben für die Pro7-Show deutlich: Finalistin Julianna etwa klagt im Interview über blaue Flecken und Wunden an den Beinen. „Mein Körper ist von den ganzen Proben total demoliert“, sagt die 20-Jährige. Für sie und ihre drei Mitstreiterinnen Pia (22), Toni (18) und Christina (22) geht es um besonders viel: Eine von ihnen wird das Cover des Mode-Magazins „Harper’s Bazaar“ zieren und einen Vertrag mit der Klum’schen Modelagentur erhalten.

Wie hart Julianna für das Finale probt, ist ihr anzusehen: Ihre Beine sind mit Wunden und blauen Flecken übersät. Könnte ihr das bei der Show heute Abend zum Verhängnis werden? Gepostet von Germany's next Topmodel am Donnerstag, 24. Mai 2018

Doch auch die bereits ausgeschiedenen Kandidatinnen dürfen sich am Donnerstagabend im Finale noch einmal auf dem Laufsteg zeigen. Deshalb ist auch Shari (24) bei den Proben dabei. Auch sie verletzte sich beim Testlauf: „Ich hatte meine normalen Schule an, keine High Heels. Und dann bin ich einfach umgeknickt!“, sagt die Hamburgerin im Interview mit Pro7.

Ein Arzt habe den Fuß verbinden müssen. Bei der Show will Shari trotzdem mitmachen: „Es tut halt weh, aber jetzt heißt es: Durchbeißen!“

Von RND/iro