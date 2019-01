Ist das Schneechaos in Süddeutschland und Österreich gar nicht so schlimm? Übertreiben die Medien in ihren Berichterstattungen und geht es nicht eigentlich um Geld und falsche Entscheidungen der Behörden? Das zumindest behauptet der Meteorologe Jörg Kachelmann in einem Interview mit dem NDR. Auch bei Twitter kritisiert Kachelmann seit Tagen den Wirbel um die Lawinengefahr.