New York

Popstar Justin Bieber (24) und US-Sänger Chris Brown (29) sind schon lang befreundet, aber nun ist Bieber seine Nähe zu dem Musikerkollegen zum Verhängnis geworden. Brown war in Paris vorübergehend wegen Vergewaltigungsvorwürfen festgenommen worden, Bieber scheint trotzdem zu ihm zu halten. „Niemand reicht an dich heran“, kommentierte Bieber zu einem Instagram-Video Browns. In dem Kommentar bezeichnete Bieber ihn als „GOAT“, eine Abkürzung für „Greatest Of All Time“ (der Größte aller Zeiten).

Angesichts der Vergewaltigungsvorwürfe hätte Bieber lieber schweigen sollen, kommentierten Fans in sozialen Medien. „Abscheulich“, schrieb ein Nutzer auf Twitter. Andere verglichen Biebers Haltung mit der Kendrick Lamars und Lady Gagas, die trotz Missbrauchsvorwürfen mit Sänger R. Kelly zusammengearbeitet oder zu ihm gehalten hatten.

25-Jährige beschuldigt Brown der Vergewaltigung

Nach Angaben der französischen Nachrichtenagentur AFP beschuldigt eine 25-Jährige Brown, einen seiner Freunde und einen Leibwächter, sie in der Nacht vom 15. auf den 16. Januar in einem Luxushotel sexuell missbraucht zu haben. Sie habe vorher einen Teil des Abends mit Brown und anderen Frauen in einem Club verbracht.

Von RND/dpa