Erneut Elch-Besuch auf Usedom: Seit Samstagabend erkundet ein junger Elchbulle, der vermutlich aus Polen nach Deutschland kam, den Süden der Insel Usedom. Das Tier wurde am Samstagabend in Ahlbeck gesichtet, als er durch die Straßen in Strandnähe spazierte.

Am Sonntagmorgen gab es ganz frische Spuren in Bansin am Haus des früheren Forstamtsleiters. Der Mann verfolgte die Fährte und maß sie auch waidmännisch aus. Demnach beträgt seine Schrittlänge 85 Zentimeter. Das Tier hatte sich am Vormittag aber in die Dickung im Küstenwald zurückgezogen und wurde ein paar Stunden nicht gesichtet.

Spaziergang durch Ückeritz

Am Sonntagabend ging der Elch dann in Ückeritz spazieren und sorgte für Aufsehen, wie ein Video beweist. Bereits gegen 19 Uhr war das junge Tier dann entlang einer Bahntrasse unterwegs, wo er mehrfach von Passanten fotografiert und gefilmt wurde.

Dabei war zu erkennen, dass der Elch an seinen Spießen (das Geweih ist noch nicht ausgeprägt) Folie oder etwas Ähnliches zu hängen hatte. Später gemachte Aufnahmen zeigen jedoch, dass er den „Anhang“ größtenteils verloren hat.

Junger Elch auf Usedom unterwegs Erneut wurde auf der Insel Usedom ein Elch gesichtet. Am Sonnabend und Sonntag war er in Ahlbeck, Bansin und Ückeritz auf Entdeckungstour.

Schon im Vorjahr Elch auf Usedom

Bereits im vergangenen Jahr sorgte ein Elchbulle, der später von Lesern der „Ostsee-Zeitung“ „Pommes“ getauft wurde, auf der Insel Usedom für jede Menge Aufregung. Spazierend wurde er auf einem Gleis nahe Peenemünde gesichtet, er lief vor Autos oder stand plötzlich in Vorgärten.

Die Ordnungsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald sah in dem Jungbullen, der Mitte Juni 2017 wahrscheinlich über Polen nach Deutschland gekommen war, zunehmend ein Sicherheitsrisiko. Seine neue Heimat ist die Uckermark in einer Elch- und Rentierfarm.

Von Cornelia Meerkatz/RND