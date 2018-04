Junge wird nach 12 Stunden aus Kanalisation gerettet

Los Angeles

Ausgelassen tollt ein 13-Jähriger in Los Angeles mit seinen Freunden im Park – bis ein Brett unter ihm nachgibt und die Kanalisation ihn verschluckt. Zwölf Stunden lang muss der Junge im Abwasserkanal ausharren. Dann finden ihn Rettungskräfte, die nun von einem Wunder sprechen.

Los Angeles. Es grenzt an ein Wunder: Ein 13-jähriger Junge ist in einen Abwasserkanal in Los Angeles gestürzt und nach mehr als zwölf Stunden in der Kanalisation gerettet worden.

Jesse Hernandez sei am Sonntag in einem Park mit anderen Kindern auf Holzplatten herumgetobt, die über einem Zugang zum Abwassersystem angebracht waren, teilte die Feuerwehr mit. Doch ein Brett gab plötzlich nach, und Jesse fiel rund acht Meter in den unterirdischen Abwasserkanal.

#GriffithParkRescue If anyone has any information regarding the current whereabouts 13 y/o Jesse Hernandez contact LAPD North East Station (323) 561-3211. #PublicAlert pic.twitter.com/32lzFgNKe4 — LAFD (@LAFD) April 2, 2018

Die Strömung sei da unten so stark gewesen, dass Jesse fortgeschwemmt worden sei, schilderte Feuerwehrsprecher Brian Humphrey. Die anderen Kinder reagierten schnell und verständigten Erwachsene, die gleich den Notruf wählten.

Was folgte, war eine hektische, langwierige Suche im labyrinthartigen Abwassersystem der Millionenmetropole. Einsatzkräfte behalfen sich dabei mit Kameras.