Gerade für Kinder ist der Tod eines geliebten Menschen nur schwer greifbar. So auch für den kleinen Luca aus Düsseldorf. Damit ihm der Abschied von seinem verstorbenen Großvater leichter fällt, hat er ihm gemeinsam mit seiner Mutter einen Brief geschrieben und diesen per Luftballon in Richtung Himmel geschickt.

Was dann folgt, begeistert nicht nur die Familie aus Düsseldorf. Auf Facebook teilte Lucas Mutter eine Antwort, die ihrem Sohn per Post zugeschickt wurde. In dem Brief lobt ein unbekannter Absender die Malkünste des kleinen Jungen und bedankt sich für die Nachricht.

Es gibt einen Menschen, der uns, vor allem unserem kleinen Mann, mit einem Brief eine so große und rührende Freude... Gepostet von Jenny Krogull am Donnerstag, 12. Juli 2018

Auch tröstende Worte schickt der Opa von „oben“: „Wenn du mich auch nicht mehr sehen kannst, bin ich doch immer in deiner Nähe“, heißt es in dem Brief. „Ich wohne auf einem Stern, der abends ganz hell am Himmel leuchtet.“

Gerührt von der liebevollen Nachricht, sucht die Familie nun nach dem Absender des Briefes und hofft, ihn über das Soziale Netzwerk zu erreichen. „Du, lieber Verfasser, sollst wissen, dass du damit vor allem ein kleines Herz besonder hoch hast schlagen lassen. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür“, schreibt die Mutter.

Auf Facebook teilen die Nutzer ihre Freude über so viel Mitgefühl. „Einfach schön. Und Respekt an die Verfasser. Das sind noch Menschen die Mitgefühl haben. Das sind wirklich wahre Helden“, schreibt eine. „Sehr sehr schön geschrieben...Es gibt doch noch Engel auf Erden“, meint eine andere Nutzerin.

Von RND/dpa