Junge mit Down-Syndrom wird Werbestar

Lucas Warren ist das erste Kind mit Down Syndrom, das zum sogenannten "spokesbaby" gewählt wurde - eine Anspielung auf das englische Wort für Sprecher. © dpa

„Spokesbaby“

Der kleine Lucas Warren ist gerade mal ein Jahr alt, aber schon ein kleiner Werbestar. Der Junge mit dem Down-Syndrom setzte sich beim Casting eines Babynahrungsherstellers gegen 140 000 andere Babys durch.

Dalton. Mit gepunkteter Fliege um den Hals lacht Lucas Warren (1) in die Kamera - dieser Schnappschuss hat ihn zum Werbegesicht des US-amerikanischen Babynahrungsherstellers Gerber gemacht. Lucas setzte sich damit gegen mehr als 140 000 andere Babys durch, deren Angehörige Bilder beim jährlichen Foto-Wettbewerb des Unternehmens eingesendet hatten, teilte Gerber am Mittwoch mit. Das Besondere: Mit dem Jungen aus Dalton (Bundesstaat Georgia) wird zum ersten Mal in der 91-jährigen Firmengeschichte ein Kind mit Down-Syndrom zum „Spokesbaby“.

Lucas’ Vater Jason Warren erklärte in der NBC-Sendung „Today“, er hoffe, dass die Medienpräsenz seines Sohnes Menschen mit besonderen Bedürfnissen helfen werde, „akzeptiert statt eingeschränkt“ zu werden. „Sie haben das Potenzial, die Welt zu verändern - genau wie jeder andere.“

Von dpa/RND