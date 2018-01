Junge kommt wegen Orkan im Auto zur Welt

Sturmgeburt

Der heftige Sturm „Friederike“, der am Donnerstag über Deutschland fegte, hat im ganzen Land für erhebliche Einschränkungen im Verkehr gesorgt. Weil ihnen eine Straßensperrung den Weg ins Krankenhaus abschnitt, hat ein junges Paar ihr Kind im Auto zur Welt gebracht.

Köln. Orkan „Friederike“ hat zwar den Wagen seiner Eltern, aber nicht den kleinen Anton aufhalten können: In einem Auto hat eine Frau in Köln ihr Baby zur Welt gebracht. Papa und Mama waren am Donnerstagnachmittag zur Entbindung auf dem Weg in die Klinik, als eine sturmbedingte Straßensperrung die pünktliche Ankunft zunichte machte, berichtete die Feuerwehr. Der kleine Junge erblickte noch vor Ankunft von Rettungsdienst und Notarzt im Auto das Licht der Welt.

Über den Notruf ging die Nachricht von der beginnenden Geburt ein. Der Leitstellendisponent gab am Telefon fortwährend Anweisungen bis er im Hintergrund das Neugeborene schreien hörte. Der Papa durfte dann mit Hilfe der eingetroffenen Einsatzkräfte die Nabelschnur durchtrennen.

