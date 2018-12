Itzehoe

Ein kleiner Ausreißer stand am Samstagmorgen in einer Tankstelle in Itzehoe ( Schleswig-Holstein) – allein und noch im Schlafanzug. Von den Eltern fehlte jede Spur. Wie die Polizei mitteilte, meldete die Mitarbeiterin das „besonders wertvolle Fundstück“ gegen 9 Uhr. Offenbar war der Dreijährige gemeinsam mit seiner Mutter schon häufiger dort gewesen, die Mitarbeiterin erinnerte sich an den Jungen. Doch dieses Mal kam er ganz allein. Die Angestellte rief die Polizei.

Die Beamten nahmen den kleinen Ausreißer erst einmal mit auf eine Fahrt im Streifenwagen und suchten das Zuhause des Jungen. Der hielt sich allerdings bedeckt und schwieg. Also endete die Fahrt auf dem Polizeirevier.

Eine Stunde später meldete sich die Mutter, die ihren Sohn glücklich in Empfang nahm – pünktlich zum gemeinsamen Frühstück.

