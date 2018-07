Nürnberg

Sie sollen zahlreiche große Steine und Holzpaletten auf fahrende Autos, Lastwagen und einen Zug im Raum Erlangen geworfen haben: Gegen einen 16-Jährigen und einen 19-Jahre alten Mann wurde Haftbefehl werden versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung erlassen sowie wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßen- und Bahnverkehr erlassen.

Die beiden Jugendlichen sollen bereits in einer Nacht Anfang Mai an vier Tatorten an den Autobahnen 3 und 73 20 mal 20 Zentimeter große Pflastersteine und Paletten von Brücken auf fünf Lastwagen, vier Pkw sowie eine Regionalbahn geworfen haben. Motiv für die Taten seien wohl eine „gewisse Langeweile“ und ein „Kick“ gewesen, den die jungen Männer gesucht hätten, sagte Kriminaloberrat Heinz Hanisch am Dienstag in Nürnberg.

Hohe Haftstrafen bei Verurteilung möglich

Zwei Steine durchschlugen die Windschutzscheiben von Fahrzeugen. Dabei wurde der 24 Jahre alte Beifahrer in einem Laster verletzt. „Wenige Zentimeter weiter, und der Beifahrer wäre tot gewesen. Er hat nur durch großes Glück überlebt“, sagte Polizeipräsident Roman Fertinger.

Die Verdächtigen aus dem Landkreis Erlangen-Höchststadt haben die Taten zugegeben. Die 28-köpfige Ermittlungsgruppe war den zunächst unbekannten Tätern unter anderem mit Videoaufzeichnungen von Kameras in der Nähe der Tatorte sowie mit Befragungen auf die Schliche gekommen.

Die jungen Männer sollen auch für Einbrüche in Gartenhäuser sowie für eine Brandstiftung in einer ehemaligen Düngemittelfabrik verantwortlich sein. Für den 16-Jährigen kommt nach Jugendstrafrecht eine Höchststrafe von zehn Jahren in Betracht. Bei dem Älteren muss noch geklärt werden, ob für ihn Jugend- oder Erwachsenenrecht gilt.

Von RND/dpa