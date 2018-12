St. Anton

Schock für Jürgen-Milski-Fans: Der Moderator, Sänger und „ Dschungelcamp“-Star hat sich beim Dreh für die Pro7-Show „ Wintergames“ im österreichischen St. Anton schwer verletzt, wie der Sender berichtet. Demnach soll der 55-Jährige mit einer sogenannten „E-Schwalbe“ im Schnee abgerutscht sein und sich dabei mehrere Bänder in der Schulter gerissen haben.

„Ich hatte erst Angst, dass was gebrochen ist, so höllisch tat das weh“, erklärte Milski dem „Express“. „Ich war beim Training mit den Schwalben in der letzten Runde, da sollten noch ein paar Aufnahmen mit Drohnen gemacht werden. Ich wollte eine Kurve schneller nehmen, da hat’s mich dann komplett rausgeschleudert. Ich bin auf die Schulter und den Kopf gefallen, Gott sei Dank trug ich einen Helm“, erläutert Milski den Unfall.

Nach Unfall : Jürgen Milski ist raus aus „ Wintergames “

Sein Show-Kollege und Youtuber Rewinside erlebte den Unfall mit: „Ich bin quasi genau in die Kurve gefahren als Jürgen hingefallen ist. Bin noch um ihn außen herum gefahren, das sah echt übel aus. Ich hoffe natürlich, dass Jürgen wieder fit wird“, sagte er Pro7.

Damit ist Milski raus aus der Show, in der sich Prominente unter anderem in Kajaks eine Piste hinabstürzen. Er muss sich sechs Wochen schonen, darf keinen Sport machen. „Die Ärzte haben das so entschieden, jetzt bin ich leider raus“, sagt Milski dem „Express“. Er sollte unter anderem mit Mallorca-Kollegin Antonia aus Tirol ein Team bilden – sie begleitete ihn nach dem Unfall ins Krankenhaus. Seinen Platz in der Show soll jetzt Martin Kesici einnehmen.

