London

Hollywood-Schauspieler Johnny Depp (55) hat in einem Interview Gewaltvorwürfe seiner Ex-Frau Amber Heard (32) zurückgewiesen. „Es hat mich verletzt, dass ich als jemand dargestellt wurde, von dem ich nicht weiter entfernt sein könnte“, sagte Depp dem britischen Magazin „GQ“. „Jemanden verletzen, den du liebst? Wie ein Tyrann? Nein, das kann sich nicht nach mir anhören.“

Vertreter von Amber Heard zeigten sich empört über die Aussagen: „Es ist empörend, dass GQ vor der Veröffentlichung mit keinem der zahlreichen Zeugen gesprochen hat, die die Misshandlungen durch Mr. Depp an Mrs. Herad beobachtet haben“, heißt es in einem Statement, aus dem as Portal „Page Six“ zitiert. Hätte GQ nur grundsätzliche Recherchen angestellt, wäre schnell klar geworden, dass die Behauptungen von Johnny Depp „Komplett falsch“ seien, heißt es weiter.

Die Schauspieler hatten sich 2016 nach 15 Monaten Ehe getrennt und danach einen monatelangen Rosenkrieg ausgetragen. Heard behauptete etwa, Depp habe ihr ein Handy an den Kopf geworfen. Der 55-Jährige hatte sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Berichte hätten seinem Ansehen massiv geschadet, sagte er nun. „Die Leute haben mich anders angeguckt. Es fühlte sich an, als ob innerhalb einer sehr kurzen Zeit aus Aschenputtel ein Biest würde.“

Von RND/dpa