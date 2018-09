Berlin

Ehe-Aus nach 13 Jahren: „Let`s Dance“-Juror Joachim Llambi und seine Frau Ilona haben sich getrennt. Und das laut Christian Oliver Moser, Anwalt der Llambis, bereits vor einiger Zeit. Dieser bestätigte die Trennung nun im Gespräch mit der „Bild am Sonntag“ mit den Worten: „Unsere Mandanten haben sich einvernehmlich und freundschaftlich getrennt. Am wichtigsten ist den beiden nun das Wohlergehen ihrer beiden Töchter.“ Weitere Kommentare zum Ehe-Aus werde es von den Llambis nicht geben. Grund für die Trennung soll laut „Bild am Sonntag“ keine Affäre oder ähnliche sein – aus der Liebe zwischen dem Juror und der Personal Trainerin sei im Laufe der Jahre lediglich Freundschaft geworden.

Für den ehemaligen Börsenmakler ist es bereits die zweite langjährige Ehe, die in die Brüche geht. Von 1990 bis 2003 war er mit seiner früheren Tanzpartnerin Sylvia Putzmann verheiratet. Das Paar trennte sich aber, als der 54-Jährige Ilona kennenlernte.

Von RND/lf