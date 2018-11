Palma

Ehefrau Daniela Büchner war bis zuletzt an seiner Seite: Als TV-Auswanderer Jens Büchner („Malle-Jens“) am Samstag gegen 18.30 in einem Krankenhaus in Palma für immer seine Augen schloss, saß die 40-Jährige an seinem Krankenbett, genau wie seit Tagen schon. Der „Bild“-Zeitung sagte sie: „Jens’ letzte Worte an mich waren, dass er mich liebt und glücklich war. Zum Schluss haben wir seine Lieblings-Musik gehört: Die Flippers und Whitney Houston.“

Dort, wo er seine letzten Lebensjahre verbracht hat, soll Jens Büchner auch seine letzte Ruhe finden: Die Planungen für die Beerdigung laufen bereits, laut „Bild“ soll der TV-Auswanderer (Goodbye Deutschland“) am kommenden Wochenende auf Mallorca beigesetzt werden. Seine Ehefrau Daniela wünsche sich, dass ihr verstorbener Mann im Sarg seine Lieblingskleidung trage – goldene Turnschuhe, die er häufig bei seinen Auftritten am Ballermann an hatte.

„Malle-Jens“ an Lungenkrebs gestorben

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass Büchner im Krankenhaus liegt, seine Ex-Frau schrieb auf Facebook, dass er im Sterben liege. In der Nacht zu Sonntag teilte seine Agentur schließlich mit, dass er gestorben ist. Todesursache war Lungenkrebs. Jens Büchner wurde 49 Jahre alt.

Von RND