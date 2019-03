New York

Jennifer Lopez hat sich mit Ex-Basebaseballstar Alex Rodriguez verlobt. Das Paar postete am Samstag (Ortszeit) auf der Foto- und Videoplattform Instagram ein romantisches Foto, das ihre beiden Hände zeigte - und einen großen Ring an Lopez' Finger. Dazu schrieb Rodriguez in einer mit einem Herz-Emoji garnierten Bildunterschrift: „Sie hat Ja gesagt.“

Mit dem Ex-Spieler der Baseballmanschaft New York Yankees ist Lopez seit Anfang 2017 zusammen. Schon bald landeten die beiden mit ihrem Promipaar-Spitznamen „J-Rod“ auf dem Titelbild des Magazins „Vanity Fair“.

Im Januar sagte Rodriguez der Nachrichtenagentur AP, dass er und die Sängerin und Schauspielerin einen ähnlichen Hintergrund hätten. Nun seien sie beide „in unseren 40ern und versuchen, die bestmöglichen Leben zu leben“, sagte er. Zudem schwärmte Rodriguez von Lopez' beruflichen Durchsetzungsfähigkeit. Ihr jüngster Film „Second Act“ habe ihn sehr angesprochen.

Für Lopez ist es die vierte Ehe, für Rodriguez die zweite. Beide haben jeweils zwei Kinder aus früheren Verbindungen.

Von RND/dpa