Los Angeles

Neun Jahre waren die Schauspieler Jenna Dewan (38) und Channing Tatum (39) verheiratet – vor einem Jahr überraschte das Hollywood-Paar mit dem Ehe-Aus. Nun sprach Jenna Dewan in der „ Ellen DeGeneres Show“, dass sie gegen den Liebeskummer für zwei Wochen nach Peru flog und mit einem indigenen Stamm lebte.

Diesen Teil ihres Lebens verarbeitet sie in der Autobiografie „Gracefully You: How to live your best life every day“ („Anmutiges Du: Wie man jeden Tag sein bestes Leben lebt“), die im Oktober erscheinen soll. Der Aufenthalt in Peru habe sie heilen sollen. „Es ist kein Geheimnis, dass ich ein sehr intensives Jahr mit vielen Veränderungen hatte“, sagt sie in der Sendung.

Tief im Herzen ein Hippie auf der Suche

Da sie tief im Herzen ein Hippie sei, eine Art Suchende und praktische Übungen und Rituale möge, die sie mit etwas Größerem als sich selbst verbinde, habe sie im vergangenen Jahr viele neue Techniken gelernt. Dem Magazin „femalefirst.co.uk“ gegenüber bezeichnete sie ihren Peru-Aufenthalt als reinigend. „Ich war immer dieser Typ Mensch“, sagt sie.

Zeitgleich sprach Jenna Dewan auch über ihre neue Liebe. Musical-Darsteller Steve Kazee (43) hätte sie zum Wrestling gebracht, „ich weiß jetzt alles darüber“, sagte sie, „ich schaue sogar schon WrestleMania, wenn er gar nicht da ist.“

Dewan und Tatum sind beide wieder verliebt

Nach dem Interview zeigte sie ihren neuen Freund auch erstmals offiziell in ihren Instagram-Stories. Der Broadway-Star hatte schon vor einigen Monaten Bilder seiner neuen Freundin geteilt. Bereits seit Oktober sind die beiden ein Paar.

Dewan und Tatum lernten sich 2006 am Set von „Step Up“ kennen. Mit dem „Magic Mike“-Darsteller Tatum hat Dewan die fünfjährige Tochter Everly. Im vergangenen April gaben sie ihre Trennung bekannt, im Oktober ließen sie sich scheiden. Auch Channing Tatum hat sich in ein neues Liebesabenteuer gestürzt. Er ist nun mit dem Popstar Jessie J. (31) liiert. Die hat ihrem neuen Lover, der am Freitag Geburtstag hatte, auf Instagram ein Liebeslied gesungen.

Von RND/msk