Die in Teheran aufgewachsene Schauspielerin Jasmin Tabatabai reist nicht mehr in ihr Geburtsland. Dies sei ihr zu gefährlich, sagte die 51-Jährige am Sonntag im Hit Radio FFH. „Ich gehöre zu den iranischen Künstlern im Ausland, die sich öffentlich gegen das Regime aussprechen.“ Die Deutsch-Iranerin lebte bis 1979 in Teheran und kam mit zwölf Jahren nach Deutschland. Sie ist mit dem Schauspieler Andreas Pietschmann liiert, die beiden haben zwei Kinder. Er spielte Anfang der 1990er Jahre als Profi bei den Würzburger Kickers, von seinem Wissen profitiert heute auch Tabatabai. „Weil ich das schamlos als mein eigenes ausgebe.“

Von RND/dpa