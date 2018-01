Stets im Rampenlicht: Jane Fonda, hier im März 2017 in Hamburg bei der Verleihung der 52. Goldenen Kamera.© dpa

Hollywood-Star

Jane Fonda spricht offen über Krebs an der Lippe

Filmlegende Jane Fonda (80) hat bei einem Interview in New York offen über ein Pflaster an ihrer Unterlippe gesprochen. „Ich will kurz den Verband erklären. Ich habe kürzlich ein Krebsgeschwür von meiner Lippe entfernen lassen“, sagte sie am Montag (Ortszeit).