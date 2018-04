Ist schon wieder Weihnachten?

Warum wir zum Osterfest keinen Konsumrausch brauchen

Kaviar statt Hefezopf, Lego statt Schokoeier: Wird Ostern zu einer Konsumschlacht wie das Weihnachtsfest? Wer von seinem Kind schon mal einen Wunschzettel für die Eiersuche bekommen hat, befürchtet das Schlimmste. Ganz so weit sind wir aber zum Glück noch nicht.

Hannover. Die Oma ist empört. Sie hat einen Wunschzettel von ihrem Enkel bekommen. Einen Wunschzettel zu Ostern! An erster Stelle steht ein neues Fahrrad. “Also hör mal“, sagt die Oma zu dem Achtjährigen, “Ostern ist doch nicht Weihnachten. Da gibt es nur Kleinigkeiten. Was zum Naschen hauptsächlich. Das war doch sonst auch so.“ Sonst hat Oma selbst aber auch keine große Sache aus dem Ostersonntag gemacht. Jetzt aber macht sie eine große Sache daraus.

Dieses Mal erzählt sie schon seit Wochen vom “festlichen Osterbrunch“ mit der ganzen Familie und was sie dafür alles einkaufen und vorbereiten muss. Es soll alles “vom Feinsten“ sein. Und für die Kinder trotzdem nur ein paar Kleinigkeiten? Gefärbte Eier, Schokohasen, vielleicht noch eine CD oder ein Buch also, während die Erwachsenen Champagner schlürfen, Lachsbrötchen, Saibling-Kaviar und handgemachte Pralinen vertilgen. Und das zuweilen von Karfreitag bis Ostermontag.

Übertreiben wir es neuerdings mit dem Festtagsrausch? Hochzeiten und Valentinstag, Halloween und runde Geburtstage werden heute in der Regel groß begangen. Warum also nicht auch Ostern wie eine Frühlingsausgabe von Weihnachten feiern? Als opulentes Fest voller Konsum und Köstlichkeiten?

Keine Frühlingsausgabe von Weihnachten

Trotz manch reichhaltig gedeckter Tafel am Ostersonntag scheint die Mehrheit der Deutschen davon weit entfernt zu sein. Die Kirche und die Konsumenten zumindest sehen in Ostern kein zweites Weihnachten. Veränderte Familienstrukturen führen Soziologen zufolge jedoch dazu, dass Festen wie Ostern als Gelegenheit zum Schenken und Feiern heute dennoch eine wachsende Bedeutung beigemessen wird: Viele Eltern sind beruflich sehr eingebunden oder leben getrennt. Die Großeltern wohnen häufig weit weg. Familiäre Rituale oder einfach nur gemeinsame Zeit sind rar.

An Festen wie Weihnachten oder eben auch Ostern wird dann kompensiert, was das restliche Jahr über zu kurz kommt. Warum nicht? Es ist doch wunderbar, wenn wir uns (wenigstens) Zeit nehmen für besondere Feste. Diese bedeuten auch eine kleine Flucht aus dem Alltag. Da gibt es dann eben ein besonderes Essen, und wir ziehen uns vielleicht auch schicker als sonst an.

Das alles muss keineswegs luxuriös und teuer sein. Hefezopf schmeckt eh vielen besser als Kaviar. Ostern ist das Fest des Lebens und des Lichts. Zweifellos ein Grund, auch groß zu feiern. Mit Familie und Freunden. Die christliche Botschaft gerate dabei keinesfalls in Vergessenheit, bekräftigt die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) – auch wenn es vereinzelt Theologen gibt, die befürchten, Ostern werde mehr und mehr auf ein Konsumfest reduziert.

Zeit des Verzichts – auch für Nichtgläubige

Ostern gelte nach wie vor als das höchste christliche Fest, betont ein EKD-Sprecher auf Anfrage. Die Gottesdienste zu Karfreitag und Ostersonntag seien gut besucht. Die siebenwöchige Passionszeit zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag immerhin ist auch für viele Nichtgläubige eine Zeit der Besinnung und inneren Einkehr, der Bescheidenheit und des Verzichts – und das nicht allein auf Lebens- und Genussmittel, sondern oft auch auf Smartphone, Computer, Fernsehen oder Shopping.

Die Fastenzeit markiert eine Ruhephase für Körper und Geist. Da wirken die Bestrebungen des Einzelhandels, nur ein paar Wochen nach dem Weihnachtsgeschäft, schon wieder das nächste Fest zu bewerben, oftmals übertrieben und aufdringlich.

Der Wirtschaftsphilosoph Philip Kovce äußerte vor einigen Monaten in einem Beitrag für den Deutschlandfunk, dass “der Ganzjahreskapitalismus dieser Tage weder Winterschlaf noch Frühjahrsmüdigkeit kennt. Also verkauft er auch an Weihnachten und Ostern. So weit, so gut. Wenn er allerdings beginnt, die Feste selber zu verkaufen, ja, wenn wir beginnen, Feste als solche für käuflich zu halten, dann verarmen wir nicht nur finanziell, sondern auch kulturell.“