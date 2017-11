„Ist mir doch egal“ – 14-Jähriger sticht auf Mann ein

Opfer in Lebensgefahr

Mehrmals sticht der 14-Jährige auf sein Opfer ein. Der 22-Jährige wird lebensgefährlich verletzt – muss notoperiert werden. Der Täter? Gleichgültig. Laut Medienberichten sagt er den Beamten, die ihn nach der Tat aufgreifen: „Ist mir doch egal, er hat es verdient, außerdem bin ich erst 14.“ Jetzt wird er dem Haftrichter vorgeführt.

Berlin. Ein 14-Jähriger soll in Berlin-Reinickendorf versucht haben, einen 22-Jährigen zu erstechen. Der Mann sei am Mittwochvormittag schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Er soll in Lebensgefahr schweben. Eine Mordkommission ermittelt.

Die beiden Männer hätten einen Streit gehabt, dabei habe der 14-Jährige schließlich ein Messer gezogen und auf den Älteren eingestochen, heißt es nach Zeugenangaben. Jetzt wird der Täter dem Haftrichter vorgeführt. Laut „Bild“ haben Beamte den 14-Jährigen auf der Flucht an einem U-Bahnhof festgenommen. Auf die Aussage der Polizei, dass er gerade fast jemanden umgebracht hätte, antwortete der Teenager: „Ist mir doch egal, er hat es verdient, außerdem bin ich erst 14.“ Was er nicht zu wissen scheint ist, dass er mit 14 Jahren bereits strafmündig ist. Dem Teenager droht eine Jugendhaft zwischen 6 Monaten und 5 Jahren.

Von RND/dpa