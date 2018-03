Popstars leben heute gesünder

The Beatles in ihren frühen Tagen im Cavern Club.

Alles lief noch lange Zeit wenig professionell.

Weil niemand auf den Erfolg dieser Musik vorbereitet war. Auch größte Festivals wie Woodstock waren improvisiert. Ein Feld, schlechte Infrastruktur, alles versank im Schlamm. Die Rock- und Popmusik kam aus einer Ecke, in der Gesundheit erstmal überhaupt keine Rolle spielte und auf Gesundheit auch nicht geachtet wurde.

Drogen wurden zum Aufputschen oder zur Bewusstseinserweiterung genommen.

Das ist nicht zu unterschätzen. Der Beatle George Harrison beispielsweise hat bekanntermaßen sehr viel mit Drogen experimentiert und hat dann mit Mitte 50 eine Tumorerkrankung bekommen, die man ärztlicherseits durchaus in diesem Zusammenhang sehen könnte. Marihuana kann – im Übermaß genommen – durchaus Karzinomerkrankungen fördern.

Spielen Drogen heute keine Rolle mehr?

Das überblickt niemand wirklich. Es wird immer wieder Musiknischen geben, wo das eine Rolle spielt, und wenn eine musikalische Bewegung noch im Untergrund ist, ist der Einblick schwierig. Aus dem Untergrund entsteht eine Kultur mit gewissen Gepflogenheiten. Im Rock, der ja schon über 60 Jahre alt ist, gehörten in den Anfängen Alkohol und Drogen dazu. Wer von den alten Helden heute noch eine Rolle spielt, musste da aber etwas ändern. Mick Jagger trinkt angeblich nur Kamillentee, Paul McCartney ist Vegetarier.

Die alte Vorstellung von der Bewusstseinserweiterung, dass man unter Drogen die besseren Songs schreiben kann, ist passé?

Eric Clapton schreibt in seiner Biografie, dass Drogen keinen positiven Effekt auf seine Arbeit hatten, sondern eher einen negativen, und dass er sich heute ohne Drogen viel besser auf der Bühne fühlt. Der Kreativmythos Droge ist weitgehend entzaubert.

Wie „gesund“ singen Popmusiker?

In den frühen Zeiten des Rock wurde die Stimme auf der Bühne oft exzessiv eingesetzt. Eine Janis Joplin etwa hatte in ihren großen Zeiten überhaupt keine Rücksicht auf ihre Stimme genommen. Sie stand auf der Bühne, oft unter Drogen und Alkohol, hat einfach geschrien, gegrölt, ihre Stimme überschlagen lassen. Eine Grenzverletzung, die bis heute als ästhetisch interessant empfunden wird, die aber ein extremer Raubbau an der Stimme war.

Janis Joplin in ihrem 1965er Porsche 356 SC Cabriolet. Quelle: PR Sony BMG Yoram Kahana Shooting Star

Das heißt, wer auch heute in dieser Weise singt, kann damit rechnen, seine Stimme kaputt zu singen?

Nicht zwangsläufig. Denken Sie an Joe Cocker, der bis in seine letzten Jahre so sang. Man kann diese sogenannten „distortions“, also stimmliche Verzerrungen, auch auf stimmschonende Weise erzeugen. An der Mannheimer Popakademie oder im Popstudiengang in Osnabrück lernen junge Popsänger so zu singen, „als ob“. Ein gesundes „grunt“, „rattle“ oder „growl“, das die Stimme erhält.

Wie geht das?

Man erzeugt solche Klänge nicht nur mit den Stimmlippen, sondern auch Kehldeckel, Taschenfalten und andere Elemente des Stimmapparats können zur Vibration gebracht werden . Das klingt dann genauso exzessiv, nur sind die Klänge nicht laut, sondern eher sehr leise und müssen also elektronisch verstärkt werden – was bei heutigen Verstärkeranlagen ja überhaupt kein Problem ist. Was früher als Entgrenzung entstand, kann mit entsprechendem Training völlig kontrolliert hervorgebracht werden. Diese Techniken werden heute von vielen Gesangslehrern unterrichtet.

Also kein Raubbau mehr?

Das Bewusstsein hat sich schon stark gewandelt, man geht sorgsamer mit sich um. Von Ausnahmen wie Amy Winehouse abgesehen, planen Künstlerinnen wie Lady Gaga oder Pink ihre Karriere vorausschauend. Es ist eher ein Haushalten mit den Kräften zu beobachten.

Was für Lady Gaga nötig ist, um einen strapaziösen Tourneemarathon durchzustehen?

Hinter einem Stadionkonzert mit 70.000 Leuten steckt eine unglaubliche Disziplin. Früher war das improvisierter, zum Teil auch gefährlich. Bei den Rolling Stones wurde in Altamont ein Fan direkt vor der Bühne erstochen. Schon lange ist das aber ein großes Business mit strengen Kontrollen, und im Livebusiness setzt man alles daran, seinen Protagonisten nicht unterwegs zu verlieren. Wer heute auf Tour geht, tut das in der Regel sehr kontrolliert.