München

Die Münchner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen 37-jährigen Hilfspfleger erhoben. Der Vorwurf: In Bayern, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Niedersachsen soll er insgesamt sechs Menschen getötet haben. In drei Fällen aus Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg wird ihm versuchter Mord vorgeworfen, heißt es in einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft.

Der Mann soll bundesweit in 70 Orten als Pfleger gearbeitet haben – und seinen Opfern Insulin gespritzt haben, ohne dass dies medizinisch notwendig gewesen sei. Dies habe in einigen Fällen zum Tod der Patienten geführt. Aufmerksam sind die Behörden nach dem Tod eines 83-Jährigen aus Ottobrunn bei München im Februar 2018 geworden.

Staatsanwaltschaft spricht von Taten aus Habgier und Heimtücke

Bei der Obduktion der Leiche sei eine frische Einstichstelle gefunden worden. Der 37-jährige Pfleger, der zunächst als Zeuge aussagte, trug eine Spritze, Insulin und Wertgegenstände bei sich. Daraufhin wurde der Mann festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Er soll zugegeben haben, dass er den Pflegebedürftigen Insulin verabreicht hat, einen Tötungsversuch jedoch bestritten haben.

Auch in anderen Fällen soll der Angeklagte die Wohnung seiner Pflegebedürftigen nach Wertgegenständen durchsucht haben. Deshalb spricht die Staatsanwaltschaft München von Taten aus Habgier – weil er die Wehrlosigkeit seiner Opfer ausgenutzt haben soll, soll hier ebenfalls das Mordmerkmal Heimtücke fassen.

