Indiens Frauen leben immer noch gefährlich

Fünf Jahre nach dem Tod von Jyoti Singh

Vor fünf Jahren wurde eine junge Studentin in Neu-Delhi Opfer einer Gruppenvergewaltigung. Ihr Tod machte weltweit Schlagzeilen, Tausende Inder gingen damals auf die Straße. Geändert hat sich seit dem nicht viel. Sexuelle Gewalt scheint in Indien weiterhin zum Alltag zu gehören.

Neu-Delhi. In diesem Jahr hätte Jyoti Singh eigentlich ihren 28. Geburtstag gefeiert. Wenn da nicht dieser 16. Dezember 2012 gewesen wäre. Der Tag, an dem Singh in einem Bus in Neu-Delhi von sechs Männern vergewaltigt wwurde. Jyoti und ein Freund waren zuvor im Kino gewesen. In einem relativ modernen und wohlhabenden Viertel im Süden der indischen Hauptstadt. Danach stiegen sie in einen Bus, um nach Hause zu fahren. Der Fahrer, sein Bruder und vier ihrer Freunde verprügelten zunächst beide und zerrten sie Jyoti in den hinteren Teil des fahrenden Busses. Mit Eisenstangen schlugen sie auf die junge Frau ein, die 13 Tage später an ihren Verletzungen stirbt. Tausende gingen damals auf die Straßen, der Tod Jyotis hinterließ eine wütende Nation.

Nur wenige Monate später wurden die Strafen für Vergewaltigung verschärft und Schnellverfahren eingeführt. Doch Sicherheit herrscht dennoch nicht für Indiens Frauen. Mit schockierender Regelmäßigkeit werden fast täglich Fälle von Vergewaltigung publik. Daran hat sich auch fünf Jahre nach dem Tod von Jyoti Singh nicht viel geändert.

Sie warfen ihr Opfer den Hunden zum Fraß vor

Innerhalb eines halben Jahres machte der Fall einer Hundertjährigen Schlagzeilen, die auf ihrer Veranda vergewaltigt wurde und kurz darauf starb. Kurze Zeit später vergewaltigten drei Männer eine junge Frau in einer fahrenden Autorikscha und warfen ihr neun Monate altes Baby aus dem Fahrzeug. Unabhängig voneinander stellten zwei Vergewaltigungsopfer im Alter von 10 und 13 Jahren Anträge beim Obersten Gerichtshof, nach Ablauf der gesetzlichen Frist noch abtreiben zu dürfen. Erfolglos. Beide brachten die Kinder zur Welt, das Baby der 13-Jährigen starb nach zwei Tagen. Eine andere Frau lehnte einfach nur einen Heiratsantrag ab, anschließend wurde sie Opfer einer Gruppenvergewaltigung. Nach der Tat warfen die Männer ihr Opfer Hunden zum Fraß vor.

„Ich habe das Gefühl, dass sich trotz der ganzen Proteste und Berichte in den Medien für die Sicherheit der Frauen in diesem Land nicht viel getan hat“, sagte Jyoti Singhs Mutter, Asha Devi. „Jeden Tag sehe ich in den Nachrichten, dass Frauen und sogar Kinder vergewaltigt und missbraucht werden, und es macht mich sehr wütend und traurig.“