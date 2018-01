In Kapstadt wird das Wasser knapp

Bürger füllen Wasserkanister an einer natürlichen Quelle in Kapstadts Vorort Newlands auf. © dpa

Anhaltende Dürre

Die anhaltende Dürre hinterlässt ihre Spuren: Die Wasserpreise in Kapstadt sollen sich vervielfachen, der Verbrauch wird drastisch begrenzt. Dennoch droht Südafrikas Urlaubsmetropole das Abschalten der Wasserversorgung.

Kapstadt. Das Duschen muss schnell gehen – höchstens zwei Minuten lang, die Toilette nur noch zwei oder drei Mal am Tag kurz spülen – so sollen die Bürger Kapstadts Wasser sparen. In Südafrikas Touristenmetropole wird die Wasserversorgung wegen andauernder Dürre nochmals drastisch reduziert. In den nächsten fünf Monaten dürften Bürger nur noch 50 Liter Trinkwasser pro Tag verbrauchen, erklärte die Stadtverwaltung. Zuletzt galt noch ein Tageslimit von 87 Litern pro Person.

„Wir müssen die Menschen zwingen“

Für Haushalte, die mehr Wasser verbrauchen, soll der Wasserpreis von Februar an vervielfacht werden. Darüber stimmt der Stadtrat noch ab. „Wir können die Menschen nicht mehr bitten, kein Wasser mehr zu verschwenden. Wir müssen sie zwingen“, so die Stadt.

Damit soll die nach derzeitigem Stand am 21. April drohende „Stunde Null“ abgewendet werden – dann müsste die Stadtverwaltung das Wasser komplett abstellen. Die rund 4,5 Millionen Einwohner müssten sich dann ihr Wasser unter Aufsicht von Militär und Polizei an 200 Verteilungspunkten abholen. Pro Person gäbe es dann nur noch 25 Liter pro Tag, was als Minimum für Gesundheit und Hygiene erachtet wird.

50 Liter pro Person müssen reichen

50 Liter pro Person müssen nun fürs Trinken, Kochen, Putzen, Duschen und die Klospülung reichen. Zum Vergleich: In Deutschland werden pro Person mehr als 120 Liter Wasser pro Tag verbraucht.

Der Grund für die Wassersparmaßnahmen ist die schlimmste Dürre in der Provinz Westkap seit Jahrhunderten. Die Stauseen, die der Region als Trinkwasserreservoire dienen, sind fast trocken. Viele Forscher sehen den globalen Klimawandel als einen der Hauptgründe der Dürre.