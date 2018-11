Paris

Zum Schutz vor HIV gibt es in Frankreich Kondome künftig auf Rezept und kostenlos. Das kündigte die französische Gesundheitsministerin Agnès Buzyn am Dienstag im Sender France Inter an. Jeder, ob Mann oder Frau, könne demnächst zum Arzt gehen und sich Präservative verschreiben lassen, die dann von der Krankenkasse bezahlt würden. Eine Kostenerstattung gebe es aber nur für eine bestimmte, sehr günstige Kondommarke, betonte Buzyn.

In einer Mitteilung ihres Ministeriums hieß es, die neue Regelung werde am 10. Dezember in Kraft treten. Auch Hebammen können demnach Kondome verschreiben. Die Verhütungsmittel müssen dann in einer Apotheke abgeholt werden – in 6er-, 12er- oder 24er-Boxen. Nach Angaben der Ministerin wird in Frankreich jährlich bei rund 6000 Menschen eine Infektion mit dem HI-Virus festgestellt.

In Deutschland geht die Zahl der Infizierten und Neuinfizierten laut Aidshilfe zurück: 1,8 Millionen Erwachsene und Kinder infizierten sich 2017 mit dem Virus. 2010 waren es noch 2,2 Millionen gewesen. Seit Kurzem ist in Apotheken hierzulande ein freiverkäuflicher HIV-Selbsttest erhältlich, der ähnlich wie ein Schwangerschaftstest ein erstes Ergebnis schon nach zehn Minuten anzeigt.

Von RND/dpa