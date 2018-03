Babyboom: In Deutschland sind so viele Kinder wie vor 20 Jahren auf die Welt gekommen.© dpa

Statistisches Bundesamt

In Deutschland kommen wieder mehr Kinder zur Welt

Der Babyboom in Deutschland hält an: Die Zahl der Geburten stieg 2016 im fünften Jahr in Folge auf fast 800.000. So viele Kinder kamen zuletzt vor 20 Jahren auf die Welt.