Hannover

Die richtigen Stühle stehen an den dazu passenden Tischen, die Deko darauf ist ansprechend arrangiert: In Möbelhäusern wie Ikea steht ein Konzept hinter der Möbelaufstellung, die den Käufer überzeugen soll. Das hat eine Twitter-Userin mal ordentlich durcheinander gebracht: In einer Ikea-Filiale stellte sie an einem Tisch ihre ganz eigene Szene zusammen.

Und die hat wohl schon einige User zum Lachen gebracht: Zwei Hai-Kuscheltiere sitzen auf den Stühlen am Tisch, vor ihnen auf Tellern Plüsch-Schweine-Kuscheltiere. Davor noch ein kleiner Salatkopf aus Stoff, daneben Topflappen. Guten Appetit!

Unter das Bild schreibt Twitter-Userin „Schmagülzchen“: „Gleich werde ich bei Ikea wieder rausgeschmissen.“ Mehr als 2000-mal wurde das Bild retweetet, über 13.000 Likes hat es. Und regt so manchen nicht nur zum Schmunzeln, sondern auch zu kreativen Analysen des Bildes ein:

„Es stellt die Konsumgesellschaft dar, in der wir leben, wobei die beiden Figuren am Tisch als Haie dargestellt sind, weil die Gesellschaft alles, was ihr unterkommt, vernichtet. Die Schweine repräsentieren ihren endlosen Hunger und ihr Desinteresse an der barbarischen Fleischindustrie. Das Hinzutun der Handschuhe zeigt, dass sie tatsächlich Angst vor dem Ganzen haben und sich abdecken, um nicht von der Wahrheit verbrannt zu werden.“ Den Salat kommentiert die Userin so: „Das ist ihr geheimes Verlangen, rechtschaffen und richtig zu leben, es ist nicht auf dem Teller, weil sie sich nicht aktiv damit beschäftigen wollen, da es einfacher ist, in ihrer konsumierenden Komfortzone zu bleiben.“

Andere Twitter User zeigen ihre Ikea-Kreationen

Aber auch Ikea sollte sich über den Gag freuen können – einige fragen unter dem Post direkt nach dem Preis der Hai-Plüschtiere. Andere ergänzen den lustigen Tweet von „Schmagülzchen“ mit Fotos selbst gesichteter, kreativer Umdekorierungen:

Von RND/hsc