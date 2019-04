Hamburg

Die Hamburger Feuerwehr hat am Freitagabend die Leiche einer 83-Jährigen aus einem Kanal der Alster geborgen. Besorgte Nachbarn der Seniorin hatten die Einsatzkräfte alarmiert, als der angeleinte Hund der Frau alleine an ihrer Wohnung auftauchte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Wenig später konnten Taucher der Feuerwehr die 83-Jährige nur noch tot aus dem Wasser des Brabandkanals im Stadtteil Alsterdorf bergen. Weitere Angaben zu dem Vorfall konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht machen.

Von RND/dpa