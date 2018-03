„Ich spüre ein großes schwarzes Loch“

Reaktionen zum Tod von Stephen Hawking

Stephen Hawking ist tot und die Welt trauert um den Astrophysiker, der so viele Menschen inspirierte. Egal ob Katy Perry oder Peter Altmaier, auf Twitter gab es bereits am frühen Morgen unzählige Reaktionen zum Tod des Wissenschaftlers.

Hannover. Er galt als einer der größten Wissenschaftler unserer Zeit. Jetzt ist Stephen Hawking mit 76 Jahren gestorben. Weltweit äußerten Prominente ihre Trauer über seinen Tod.

Der britische ESA-Astronaut Timothy Peake schrieb auf Twitter: „Er inspirierte Generationen, hinter unseren eigenen Blauen Planeten zu schauen und unser Verständnis vom Universum zu erweitern. Seine Persönlichkeit und sein Genie werden schmerzlich vermisst werden. Meine Gedanken sind bei seiner Familie.“

He inspired generations to look beyond our own blue planet and expand our understanding of the universe. His personality and genius will be sorely missed. My thoughts are with his family.



BBC News - Stephen Hawking dies aged 76 https://t.co/YOuoA6rfzP — Tim Peake (@astro_timpeake) March 14, 2018

Und Mayim Bialik, die Amy Farrah Fowler in der Serie „The Big Bang Theory“ spielt, erklärte, dass sie sich der Gemeinschaft anschließt, die den Verlust des größten Physikers unserer Zeit betrauert.

As we near Pi day (3.14) I join the global community in mourning the loss of the greatest physicist of our era. #StephenHawking is free from the physical constraints of this earthly condition we all exist in and he is soaring above us now marveling at it all. pic.twitter.com/o3V0TZrppj — Mayim Bialik (@missmayim) March 14, 2018

Sängerin Katy Perry twitterte, sie verspüre „ein großes schwarzes Loch“ in ihrem Herzen.

there’s a big black hole in my heart hours before Pi day. Rest In Peace @Steven_Hawking... See you in the next ❤️ — KATY PERRY (@katyperry) March 14, 2018

Und auch Bundeswirtschaftminister Peter Altmaier nahm Anteil und twitterte, „Stephen Hawking ist nicht gestorben, sondern nur in ein Paralleluniversum entflohen“.

Having entertained & inspired science and millions for decades, Stephen Hawking has’nt died but just escaped to a parallel universe! R.I.P. — Peter Altmaier (@peteraltmaier) March 14, 2018

Von nl/dpa