Waghalsiger Stunt: Corgi Karma über den Wolken?© Karmatheecorgi/Twitter/Screenshot

Post bei Twitter

„Ich dachte, die töten den Corgi“

Mit einem scheinbar lebensgefährlichen Stunt wird Corgi Karma zum Klickhit: In einem Video bei Twitter sieht es so aus, als würde sein Frauchen den Hund aus einem Flugzeug werfen. Am Ende geht aber alles gut.