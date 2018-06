Baikonur

Alexander Gerst ist startklar. Heute bricht der deutsche Astronaut zu seiner zweiten Mission auf die Internationale Raumstation (ISS) auf. Der Launch ist für 13.12 Uhr geplant.

Wo ist die ISS gerade?

Mit einer Geschwindigkeit von 28 800 Stundenkilometern, braucht die Internationale Raumstation (ISS) nur 90 Minuten, um die Erde einmal zu umrunden. Das heißt, Alexander Gerst wird jeden Tag 16 Mal die Sonne auf- und untergehen sehen.

Wer wissen will, wo sich die ISS gerade befindet, kann zum Beispiel den Tracker der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) nutzen. Am richtigen Ort und in einer wolkenlosen Nacht kann man dann die Internationale Raumstation mit bloßem Auge sehen. Sie sieht aus wie ein heller Stern oder ein Flugzeug, das sich über den Himmel bewegt. Auf der ESA-Seite sieht man auch Bilder, die die ISS live von der Erde aufnimmt – aber nur, wenn die Station Funkkontakt zur Bodenkontrolle hat.

Wer wissen will, wann die ISS das nächste Mal über das eigene Haus fliegt, kann auch zum Beispiel die Seite „Spot the Station“ aufrufen. Die Mission Control des Johnson Space Centers der NASA ermittelt mehrmals pro Woche für mehr als 6700 Orte, wann die ISS von dort zu sehen ist.

Abschied von der Familie

Von seiner Familie hat sich Gerst bereits verabschiedet. „Haben eine tolle Verabschiedung von Freunden und Familie bekommen“, twitterte Gerst am Morgen. „Wir freuen uns sehr, ihn nun zum zweiten Mal ins All fliegen zu sehen und wünschen ihm das Allerbeste“, teilte die Familie schriftlich der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die letze Dusche für 187 Tage

Heute Morgen sind Gerst und seine Kollegen um 4.10 Uhr deutscher Zeit aufgestanden. Zum letzten Mal für sechs Monate konnte Gerst duschen. Nach dem Frühstück unterschrieb die Crew auf den Türen ihrer Hotelzimmer. Das ist eine russische Raumfahrttradition.

Letzte Pressekonferenz vor dem Start

Bei der finalen Pressekonferenz beantwortete die Crew letzte Fragen und posierte entspannt für Fotos. Allerdings getrennt durch eine Scheibe, denn Gerst und seine Kollegen befinden sich in Quarantäne.

Am Abend vor dem Start haben die Astronauten dann traditionell den sowjetischen Filmklassiker „Die weiße Sonne der Wüste“ aus dem Jahr 1970 geschaut. Nach dem Tod der Sojus-11-Besatzung hatte die Crew der Sojus-12 den Film gemeinsam angeschaut – und war wieder heil zur Erde zurückgekehrt.

Was Gerst im Gepäck hat

Gerst kennt das Prozedere, es ist seine zweite Mission zur Internationalen Raumstation (ISS). „Wenn man zum zweiten Mal in sein Raumschiff steigt, dann fühlt es sich schon ein wenig an wie zu Hause“, sagte Gerst im Vorfeld über seine Rückkehr zur ISS. Mit im Gepäck hat er dieses Mal zum Beispiel ein Stück der Berliner Mauer und eine Zeitkapsel. Außerdem gibt es für Gerst etwas besonderes zu Essen auf der Raumstation: Käse-Spätzle , Maultaschen oder Zwetschgen-Dessert sind extra nach Gersts Geschmack kreiert worden und werden als Bonus-Essen via Raumfrachter zur ISS gebracht. Zum wiederholten Male dabei auch die Maus – und zum ersten Mal auch den kleinen blauen Elefanten.

Der Soundtrack vorm Start

In der letzten Stunde vor dem Launch um 13.12 Uhr hört die Crew Musik über Funk. Auf Twitter hatte Gerst seine mehr als eine Millionen Follower nach Vorschlägen gefragt. Auf der Playlist stehen nun unter anderem das „Captain Future Theme“ und „Astronaut“ von Sido feat. Andreas Bourani. Der Start wird sowohl online als auch im Fernsehen übertragen.

Die Start-Playlist von Alexander Gerst 1. Captain Future Theme (aus der TV-Zeichentrickserie „Captain Future“) 2. Castle in the snow (The Avener) 3. Die Mensch-Maschine (Kraftwerk) 4. When You Go Forward (Triangle Sun) 5. Astronaut (Sido feat. Andreas Bourani) 6. Five Minutes (Her) 7. Heute Hier Morgen Dort (Hannes Wader) 8. Destiny (Zero 7) 9. Sunny Road (Emilíana Torrini)

Gerst hat sich gut zwei Jahre lang für seine „Horizons“ Mission trainiert – und auch in den Sozialen Medien viele Einblicke in die Vorbereitungen gegeben. Drei Tage vor dem Start verriet er dort zum Beispiel einen alten Astronautentrick: Das Bett am Fußende auf Klötze stellen – so gewöhne sich der Körper schon vor dem Flug an den Flüssigkeitstransfer in die oberen Extremitäten. Auch aus dem All wolle er weiter Fotos auf Twitter und Co. posten, sagte Gerst in der letzten Pressekonferenz vor dem Start.

Ankunft an der ISS

An der ISS dockt die Crew dann am Freitag an. Dort warten auf Gerst und seine Kollegen 187 arbeitsreiche Tage. Rund 300 Experimente werden die Weltraum-Wissenschaftler im Erdorbit machen. Dabei arbeitet Gerst auch mit einem Roboter, der auf Sprachbefehle hört. In der zweiten Hälfte seiner Mission übernimmt Gerst als erster Deutsche dann das Kommando über die Internationale Raumstation.

