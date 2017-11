„I bims“ ist das Jugendwort des Jahres

Sprachkritik

Der Langenscheidt-Verlag hat das Jugendwort des Jahres gekürt: „I bims“ ist der Sieger. In diesem Jahr hatte es rund eine Million Vorschläge gegeben, teilte der Verlag mit.

München. Der Langenscheidt-Verlag hat am Freitag in München zum zehnten Mal das „Jugendwort des Jahres“ bekannt. Zur Auswahl standen 30 Begriffe, die zeigen sollen, wie die Jugend von heute spricht - darunter Wörter wie „gefresht“ (satt), „unfly“ (uncool) und „schatzlos“ (Single). Per Online-Abstimmung wurden daraus zehn Wörter in die Endrunde gewählt. „I bims“ heißt der Sieger.

Die Favoriten der Teilnehmer waren „geht fit“ als Bezeichnung für etwas, das klar geht, und „napflixen“ für ein Nickerchen während eines Films. Mit rund einer Million Abstimmungen habe es diesmal so viele gegeben wie noch nie, teilte Langenscheidt mit.

Von dpa / RND