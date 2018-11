Erfurt

Eine unbekannte Frau hat eine 79-jährige Rentnerin in Erfurt geschlagen und deren Rollator in einen Fluss geschubst. Die 79-Jährige hatte am Mittwochnachmittag die Hundehalterin aufgefordert, ihre graue Dogge an die Leine zu nehmen, wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag mitteilte. Daraufhin sei die Hundehalterin wütend geworden, habe die Rentnerin geschlagen und den Rollator weggenommen. Die Frau soll zwischen 35 und 40 Jahre alt sein. Gegen sie wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Von RND/dpa