Hohhot

Es ist herzzerreißend: Schon seit fast drei Monaten wartet ein Hund im mongolischen Ort Hohhot an einer viel befahrenen Straße auf sein Frauchen, wie die „Daily Mail“ berichtet. Doch seine Besitzerin wurde demnach genau an dieser Stelle totgefahren.

Ein Video zeigt den Hund, wie er auf der Mittelabtrennung der vierspurigen Straße sitzt, immer wieder auf die Straße läuft, dort unruhig hin- und herwandert. „Es sind jetzt fast drei Monate. Der Hund ist immer hier, egal ob es regnet oder die Sonne scheint. Es ist so bewegend“, soll der Taxifahrer Guo Xinhua den „China News“ erzählt haben.

Video zeigt Hund, der seit mehr als 80 Tagen auf tote Besitzerin wartet

Der Taxifahrer sagte demzufolge weiter, dass die Bewohner des Ortes versuchten, dem Hund zu helfen, indem sie ihm Futter gäben. Doch der habe Angst vor Fremden und laufe jedes mal davon, wenn jemand sich nähere. Später komme das Tier dann immer wieder zurück.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Hund seine Treue so sehr unter Beweis stellt: Ebenfalls in diesem Jahr hatte ein Hund in China jeden Tag an dem Bahnhof gewartet, an dem sein Besitzer von der Arbeit zurückkam.

Von RND/hsc