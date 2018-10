Sternberg

Nachdem am Sonnabend ein Hund einen Mann in Sternberg bei Schwerin durch Bisse schwer im Gesicht verletzt hatte, dauern die polizeilichen Ermittlungen zum noch unbekannten Hundehalter an.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagvormittag gegen 10 Uhr in einer Gartenanlage.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein freilaufender und augenscheinlich herrenloser Hund den 56-jährigen Mann plötzlich und ohne erkennbaren Grund ins Gesicht gebissen haben. Anschließend soll der mittelgroße Hund mit gelblichem Fell (näheres nicht bekannt) verschwunden sein.

Der 56-Jährige wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht und dort medizinisch behandelt. Die etwas später hinzugezogene Polizei hat den Hund am Ereignisort und in der Umgebung nicht finden können. Zudem verliefen die seit dem Wochenende geführten Ermittlungen zum Hundehalter bislang ohne Erfolg.

Aus diesem Grund bittet die Polizei nun um Hinweise zum betreffenden Hund beziehungsweise zum Hundehalter. Hinweise nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen. Im Zusammenhang mit diesem Vorfall hat die Polizei eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Von Kilian Haller/RND