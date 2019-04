Rabat

Ein ungewöhnlicher Konkurrent hat in diesem Jahr die Läufer eines Ultramarathons durch die marokkanische Wüste begleitet. Auf der zweiten Etappe der einwöchigen Laufs schloss sich den Sportlern am vergangenen Montag ein streunender Hund an, wie die Organisatoren des „Marathon des Sables“ mitteilten. Das beige Tier mit den braunen Flecken blieb den Athleten bis Samstag treu, als der rund 250 Kilometer lange Lauf durch die Sahara endete. In sozialen Medien wurde Cactus, wie die Organisatoren das Tier nannten, von Fans des Marathons gefeiert. „Das ist brillant...“, twitterte ein Nutzer am Freitag. „Lauf, Cactus!“

Ein Teilnehmer des Ultramarathons teilt sein Wasser auf der dritten Etappe mit dem Hund Cactus. Quelle: dpa/Courtesy of Marathon des Sable

Der Hund war im vorigen Jahr von Karen Hadfield, der Gründerin eines Cafés in der ostmarokkanischen Oasenstadt Tissardmine, aufgenommen worden. Seitdem streune er immer wieder tagelang durch die Wüste, sagte Hadfield. „Ich habe mir Sorgen gemacht, weil er nicht zurückkam, als er mit einigen Läufern mitgelaufen ist.“ Über soziale Medien konnte sie dann den Hund während der nächsten Etappen verfolgen. Am Ende des Rennens holte sie Cactus, der eigentlich Diggedy heißt, wieder ab.

Karen Hadfield hatte den Streuner cactus, der eigentlich Diggedy heißt, 2018 aufgenommen. Seitdem gehe er immer wieder auf mehrtägige Entdeckungstouren in der Wüste. Quelle: Courtesy of Karen Hadfield/dpa

Der „Marathon des Sables“ gilt als eines der schwierigsten Rennen dieser Art. Seit Beginn des Laufs im Jahr 1986 haben mehr als 13 000 Teilnehmer die Strapazen auf sich genommen.

Von RND/dpa