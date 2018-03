Bei den Rettungsversuchen kam jede Hilfe zu spät (Symbolbild).

Mecklenburg

Hund bricht ins Eis ein, Mann stirbt bei Rettung

Beim Versuch, seinen Hund aus einem vereisten See zu retten, ist ein 46-jähriger Mann in Mecklenburg-Vorpommern ums Leben gekommen. Das Tier war am Samstagnachmittag im Landkreis Ludwigslust-Parchim auf dem See ins dünne Eis eingebrochen.