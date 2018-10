Paderborn

Im Mordprozess um das sogenannte Horrorhaus von Höxter sind die beiden Angeklagten zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Wilfried W. muss elf Jahre ins Gefängnis und anschließend in der Psychatrie untergebracht werden. Angelika W. ist zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Das Paar soll über Jahre hinweg Frauen mit Kontaktanzeigen in ihr Haus in Höxter-Bosseborn gelockt haben. Die Opfer wurden laut Anklage seelisch und körperlich schwer misshandelt. Zwei Frauen aus Niedersachsen starben an den Folgen der Quälereien.

Staatsanwaltschaft und Nebenklägern hatten für die beiden Angeklagten lebenslange Haftstrafen gefordert und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Die Verteidiger hatten für deutlich niedrigere Strafen plädiert: Für Wilfried W. hielt die Verteidigung wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung sieben Jahre und sechs Monate Haft für ausreichend. Wilfried W. sei nur vermindert schuldfähig.

Der Angeklagte Wilfried W.. Quelle: Marcel Kusch/dpa

Für Angelika W. hatten ihre Verteidiger einen Freispruch gefordert – aus Mangel an Beweisen. Andernfalls hatten sie eine Kronzeugenregelung vorgeschlagen und damit die Minderung der lebenslangen Freiheitsstrafe auf zwölf Jahre. Die Mitangeklagte Angelika W. hat vor der Urteilsverkündung erstmals deutliche Worte der Entschuldigung an die Opfer gerichtet: „Ich möchte mich in aller Form bei allen Frauen entschuldigen, denen ich Leid angetan habe“, sagte sie. Ihr mitangeklagter Ex-Mann Wilfried W. sagte: „Ich wusste nicht, was richtig oder falsch ist. Deswegen wäre eine Therapie gar nicht so schlecht.“

Nach vorläufigen Berechnungen des Gerichts betragen die Kosten des Prozesses rund eine halbe Million Euro. Die Angeklagten müssen die Gerichtskosten übernehmen. 280.000 Euro entfallen dabei auf die insgesamt sieben Rechtsanwälte. Ausgeschlossen sind die Kosten der Gutachter.

Von Julia Rathcke/RND