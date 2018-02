Hogwarts auf dem Handy

In magischer Mission: Noch in diesem Jahr soll das Handyspiel “Harry Potter: Wizards Unite“ auf den Markt kommen. © GETTY

Harry-Potter-Spiel von den Machern von “Pokémon Go“

Nach dem Erfolg mit “Pokémon Go“ soll nun ein Handyspiel rund um Harry Potter folgen. Der Trend ist eindeutig: Künftig werden Spiele und Wirklichkeit immer weiter verzahnt.

Berlin. Für einige Monate sah es im Sommer 2016 so aus, als sei die Zeit vorbei, in der Menschen geschäftig aneinander vorbeieilten. Jetzt trotteten und trödelten sie. Väter lungerten in öffentlichen Parks herum. Mütter liefen im Zickzack durch Fußgängerzonen. “Pokémon Go“, eine der erfolgreichsten Spielemarken, wurde als Handyspiel verwertet. Mehr als 750 Millionen Mal wurde das Spiel heruntergeladen, über 1,2 Milliarden Dollar hat es eingespielt.

Dabei ist das Spiel vergleichsweise simpel. Spieler bewegen sich mit ihrem Smartphone durch die echte Welt und können an bestimmten Punkten Monster fangen, indem sie einen virtuellen Ball darauf werfen. Die Kreaturen erscheinen auf dem Display, in eine Ansicht der echten Welt montiert. Die eingesammelten Pokémon werden auf dem Handy trainiert, und man kann sie an anderen Orten in der echten Welt auf feindliche Monster hetzen.