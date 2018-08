Leipzig

Am Ende hat ihre Kraft nicht mehr gereicht: Christiane Strehl, die 15-jährige Schülerin aus Wolgast (Mecklenburg-Vorpommern), ist tot. Am Montagnachmittag starb das Mädchen im Leipziger Kinderhospiz Bärenherz. Christiane war vor einem Jahr an einem bösartigen Gehirntumor erkrankt. Sie wurde mehrfach operiert, bekam Chemotherapien und Dutzende Male Bestrahlung. Die Ostsee-Zeitung (OZ) hatte darüber berichtet und mit Christiane gesprochen, bevor sie ins Hospiz ging. Der Tumor saß an einer derart ungünstigen Stelle, dass er nur in Teilen entfernt werden konnte, da sonst Bewegungs- und Sprachzentrum sowie weitere wichtige Vitalfunktionen beeinträchtigt worden wären. Und: Wegen seiner Aggressivität wuchs der Tumor nach der OP schnell wieder. Die Mutter versuchte es auch mit einer alternativen Impftherapie einer Privatklinik in Köln. Zum Schluss hoffte sie noch auf das Können der Ärzte in Leipzig. Doch vergebens.

Große Anteilnahme am Schicksal des Mädchens

Ihre Tochter habe bis zum Schluss gekämpft. Dann sei sie friedlich und ohne Schmerzen am Montagnachmittag für immer gegangen. Sie seien alle zusammen im Garten des Hospizes gewesen, sagte Mandy Strehl, die Mutter des Mädchens der OZ. Viele Menschen hat der Kampf von Christiane sehr berührt, sie schickten Grüße, Genesungswünsche oder halfen mit einer Spende. So organisierten Christianes Mitschüler der Wolgaster Kosegartenschule einen Spendenlauf für sie. Als es dem Mädchen im Frühjahr kurzzeitig besser ging, erfüllte ihr Schauspieler Till Demtrøder einen Herzenswunsch: Sie traf beim Promi-Schlittenhunde-Rennen auf Usedom die Stars aus ihren Lieblingssendungen. Es sei einer ihrer schönsten Tage gewesen, sagte Christiane danach. „Ich möchte mich für die vielfältige Unterstützung in den zurückliegenden Monaten bei allen bedanken“, sagt Mandy Strehl. Es werde ihr und Christianes zehnjährigen Bruder den schweren Abschied erleichtern.

Von Cornelia Meerkatz/RND/OZ