London

Meghan, die Herzogin von Sussex, hat ein Geheimnis ihres Brautkleides enthüllt. Bei ihrer Trauung mit Prinz Harry habe sie im Mai die Tradition beherzigt, dass die Braut am Hochzeitstag etwas Blaues bei sich haben solle, sagte die 37-Jährige in einem Dokumentarfilm über Königin Elizabeth II. Also habe sie in ihr Hochzeitskleid ein Stück vom blauen Stoff des Kleides einnähen lassen, das sie bei ihrer ersten Verabredung mit Harry getragen habe.

Der Film sollte später gezeigt werden. Meghans Bericht wurde am Sonntag als Ausschnitt vorab veröffentlicht. Ob sie traditionsgemäß neben etwas Blauem auch etwas Altes, etwas Neues und etwas Geborgtes bei sich getragen hat, wurde aus dem Ausschnitt nicht deutlich.

Von RND/dpa