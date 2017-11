Herzloser Einbrecher zerstört Weihnachtsplätzchen

Wer macht so etwas?

Der Täter brach ein, öffnete eine der 15 Keksdosen und legte alte Schrauben auf die Schokoladenkekse. Die Besitzerin musste diese daraufhin entsorgen und erstattet jetzt Anzeige. Die Ermittler tappen ob des Motivs bislang noch im Dunkeln.

Wehr. Ein Einbrecher hat im Kreis Waldshut in Baden-Württemberg mutwillig die Weihnachtsplätzchen einer 48-Jährigen zerstört – aber nichts gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte die Frau einen Tag zuvor Anzeige erstattet. Der Fall ist kurios: Nach Angaben eines Sprechers hatte sie 15 Dosen mit verschiedenem Weihnachtsgebäck in ihrem Gartenhaus in Wehr bei Freiburg zwischengelagert. Ein Unbekannter drang zwischen dem 5. und 11. November in das Haus ein. Dort öffnete er die Dose mit den Mandelsplitter-Keksen – und legte eigens mitgebrachte alte Schrauben hinein. Die Dame musste daraufhin die oberste Lage mit Zartbitter- und Vollmilch-Schokolade entsorgen und beklagt einen Schaden von fünf Euro. Unklar blieb, warum der Unbekannte das Gebäck zerstören wollte – und die anderen 14 Dosen unberührt ließ. Es könnte sein, dass er ein Problem mit speziell dieser Kekssorte hatte, darüber wird bisher aber nur gemutmaßt.

Von dpa/RND/hee