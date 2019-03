Westendorf

Eigentlich sollte es ein Skiurlaub mit Familie und Freunden sein, in dem sie gemeinsam ihren 20. Geburtstag feiern. Doch Lotte van der Zee, ein junges, erfolgreiches Model aus den Niederlanden, erleidet einen Herzstillstand und stirbt – nur einen Tag vorher.

„Unsere Perle, unser Ein und Alles starb am Mittwochabend, 6. März um 22.47 Uhr“, schreiben die Eltern der „Miss Teen Universe 2017“ nun zu einem Foto bei Instagram, das ihre Tochter in einem roten Skianzug zeigt. „Es ist unglaublich surreal, dass unsere geliebte Lotte nicht mehr unter uns ist. Unsere Herzen sind gebrochen.“

Sie fühlte sich krank, dann ging alles ganz schnell

Den Herzinfarkt hatte das junge Model bereits am 20. Februar erlitten. Am Nachmittag habe sie sich schlecht gefühlt, schreiben die Eltern, dann sei alles sehr schnell eskaliert. Ihre Mutter hat die 19-Jährige widerbelebt, in einem nahegelegnen Krankenhaus versetzten die Ärzte sie in ein künstliches Koma und überführten sie in eine Spezialklinik nach München.

Aus dem Koma erwachte Lotte van der Zee nicht, sie verstarb knapp zwei Wochen darauf, am 6. März, an multiplen Organversagen. Was genau den unerwarteten schnellen Tod der 19-Jährigen verursachte, untersuchen ihre Ärzte noch.

Von RND/jra